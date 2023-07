Meldungsarchiv - 22.07.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt, nur in den Alpen östlich des Inns ganz vereinzelte Schauer oder Gewitter. In der Nacht klar, 15 bis 10 Grad. Morgen teils bewölkt, teils länger sonnig bei 23 bis 30 Grad; Am Nachmittag und Abend im Norden Frankens Schauer. Am Montag und Dienstag unbeständig und kühler bei maximal 18 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2023 17:00 Uhr