Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, 12 bis 5 Grad

Polizei meldet viele Tagesausflügler im Allgäu und in Oberbayern

Kempten: Das schöne Wetter am heutigen Pfingstmontag hat doch noch viele Ausflügler an die Seen und in die Berge gezogen. Vor allem das Allgäu und Teile Oberbayerns meldeten einen Ansturm von Tagestouristen. So sagte ein Polizeisprecher heute Nachmittag: "Das komplette Allgäu ist voll, übervoll, von Füssen bis Lindau". Wie in Oberstdorf waren vielerorts alle Parkplätze belegt. Auch die Gegenden am Tegernsee und am Starnberger See waren gut besucht - mit entsprechend vollen Straßen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.06.2020 19:15 Uhr