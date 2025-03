Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar bei Tiefstwerten von +2 bis -8 Grad. Auch morgen freundlich bei maximal 12 bis 19 Grad, am Freitag an den Alpen bei Föhn noch wärmer. Saharastaub könnte dann aber den Sonnenschein trüben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2025 15:00 Uhr