Das Wetter in Bayern: In der Nacht kaum noch Schauer

Scholz lehnt Besuch in Kiew wegen Steinmeier-Absage ab

Berlin: Kanzler Scholz hat den Kurs der Bundesregierung in der Ukraine-Krise verteidigt. Er sagte am Abend im ZDF, Deutschland liefere mit "großer Intensität" Waffen in die Ukraine. Zum Vorwurf, er habe erst zu zögerlich gehandelt und nun doch der Lieferung von Panzern zugestimmt, sagte der SPD-Politiker, jede Entscheidung müsse sorgfältig abgewogen werden. Hier gehe es nicht darum, "im Stil einer PR-Abteilung" vorzugehen. Scholz wies darauf hin, dass es bei Waffenlieferungen immer zu beachten gebe, ob die andere Seite damit auch etwas anfangen könne. Deutschland und anderen Staaten hätten dazu beigetragen, dass die ukrainische Armee jetzt so lange durchhalten könne gegen einen so übermächtigen Gegner. Einen Besuch in Kiew plant Scholz vorerst nicht. Angesprochen auf seinen Vorgänger Altkanzler Schröder, rief er diesen erneut auf, seine Posten bei russischen Staatsunternehmen niederzulegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2022 20:00 Uhr