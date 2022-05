Das Wetter in Bayern: In der Nacht kaum noch Schauer

Nachrichtenarchiv - 02.05.2022 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Der Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern im südlichen Oberbayern. In der Nacht kaum noch Schauer und zeitweise aufklarend, örtlich kann es Nebel geben. Es kühlt ab auf 8 bis 3 Grad. Auch in den nächsten Tagen Sonne und Wolken im Wechsel. Besonders nachmittags und abends vereinzelt Schauer oder Gewitter. Nächtliche Tiefstwerte 9 bis 5 Grad, Tageshöchstwerte 15 bis 21 Grad.

