Das Wetter in Bayern: In der Nacht kaum noch Regen. Morgen bewölkt, aber trocken

Das Wetter in Bayern: In der Nacht kaum noch Regen, gelegentlich klart es auf. Nur an den Alpen weiterhin Schauer. Es kühlt auf vier bis Null Grad ab. Morgen meist bewölkt, aber trocken. Am Untermain und in den Alpen später auch freundlicher. Am Aschermittwoch dann bewölkt und gelegentlich Regen. Und am Donnerstag wieder freundlicher, teils mit längerem Sonnenschein. Tagsüber maximal fünf bis 14 Grad. In den Nächten sinken die Temperaturen auf plus acht bis minus drei Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.02.2024 18:45 Uhr