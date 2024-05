Das Wetter in Bayern: In der Nacht kaum noch Regen, 10 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht immer weniger Regen, von Norden her lockert es auf. Tiefstwerte 10 bis 4 Grad. Tagsüber in Alpennähe überwiegend bewölkt mit einzelnen Schauern. Sonst in den kommenden Tagen weitgehend trocken und freundlich mit teils längerem Sonnenschein bei maximal 16 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2024 20:00 Uhr