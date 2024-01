Das Wetter in Bayern: In der Nacht kaum noch Regen und teils länger klar. Tiefsttemperaturen zwischen +5 und -2 Grad. Morgen zunächst teils bewölkt, teils sonnig. Zum Abend hin an den Alpen Regen. Am Wochenende dann bayernweit trüb mit Regen, später Schnee. Höchstwerte 2 bis 9 Grad, am Sonntag deutlich kälter. Nachts gebietsweise leichter Frost.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.01.2024 19:30 Uhr