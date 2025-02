Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Franken etwas Regen

Das Wetter in Bayern: In Franken in der Nacht dicht bewölkt und etwas Regen, sonst teils klar. Um 4 Grad. Tagsüber im Südosten zeitweise freundlich und trocken, sonst dicht bewölkt und in Franken und Schwaben etwas Regen. 5 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2025 21:00 Uhr