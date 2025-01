Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Südosten Schnee; bis -5 Grad.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht von den oberbayerischen Alpen bis ins Rottal anfangs noch etwas Schnee. Sonst meist trocken, aber oft bewölkt oder trüb. Tiefstwerte +1 bis -5 Grad. Am Tag und auch am Freitag und Samstag weitgehend trocken, in den Niederungen teils länger trüb, sonst auch freundlich oder sonnig. Höchstwerte von -1 bis +8 Grad.

