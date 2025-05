Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Süden weniger Regen, im Norden klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht lässt der Regen im Süden nach, im Norden trocken. Die Tiefstwerte: 7 bis 1 Grad, im Norden Frankens stellenweise Bodenfrost. Am Tag im Süden viele Wolken und regnerisch, sonst freundlich. Auch am Mittwoch und Donnerstag kann es im Süden noch regnen, sonst meist trocken und Sonnenschein. Höchstwerte 10 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2025 20:00 Uhr