Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Süden Schauer, morgen leicht wechselhaft

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar, im Süden vereinzelt Schauer, später örtlich Nebel bei 11 bis 6 Grad. Morgen teils sonnig teils wolkig, ab dem Nachmittag in Teilen Schwabens und am Alpenrand kräftige und gewittrige Regenfälle. Am Freitag meist bewölkt mit Regen und Gewittern, auch am Samstag unbeständig. Höchstwerte 16 bis 22 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.05.2024 19:45 Uhr