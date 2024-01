Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Süden Regen und Schnee

Das Wetter in Bayern: In der Nacht weiterhin bewölkt und vor allem in Südbayern Niederschläge, von Regen allmählich in Schnee übergehend. Tiefsttemperaturen 2 bis minus 3 Grad. Morgen nach wie vor trüb und gebietsweise Schnee, in Alpennähe länger anhaltend. Am Montag in Nordbayern überwiegend freundlich, im Süden bewölkt mit letzten Flocken an den Alpen. Am Dienstag vielerorts längerer Sonne. In den Nächten Abkühlung auf minus 3 bis minus 12 Grad, tagsüber maximal minus 7 bis plus 1 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2024 20:00 Uhr