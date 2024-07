Das Wetter in Bayern: in der Nacht im Süden örtlich Schauer

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Süden noch einzelne Schauer. Ansonsten trocken und oft klar. Tiefstwerte 18 bis 13 Grad. Morgen und am Mittwoch Wolken mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Örtlilch nass, besonders in der Nähe der Berge. Donnerstag viel Sonne. Höchstwerte zwischen 19 und 26 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.07.2024 19:45 Uhr