Nachrichtenarchiv - 09.05.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Laufe der Nacht im Süden vereinzelt Regen. Tiefstwerte zwischen 13 Grad am Bodensee und bis zu 7 Grad in Oberfranken. Am Tag unbeständig mit Sonne, Wolken sowie örtlich Schauern und Gewittern. 20 bis 25 Grad. Am Sonntag ähnlich. Zu Wochenbeginn länger anhaltende Regenfälle und deutlich kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2020 00:00 Uhr