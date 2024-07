Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Süden noch Regen, Tiefstwerte bis 9 Grad.

Das Wetter in Bayern: Im Süden noch regnerisch. Abkühlung auf 16 bis 9 Grad. Tagsüber im nördlichen Franken zeitweise sonnig, sonst bewölkt und in Südbayern nass. 16 bis 22 Grad. Von Montag an Wetterbesserung, am Dienstag viel Sonne bei bis zu 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 00:00 Uhr