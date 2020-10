Das Wetter in Bayern: in der Nacht im Süden Nebel, 9 bis 3 Grad

Söder kündigt Regierungserklärung zur Corona-Pandemie an

München: Angesichts der steigenden Corona-Zahlen im Freistaat hat Ministerpräsident Söder eine Regierungserklärung angekündigt. Dabei wird es um den weiteren Kurs im Kampf gegen die Pandemie gehen. Dem Vernehmen nach will Söder aber auch an die Verantwortung der Bürger appellieren, die Maßnahmen einzuhalten. In Bayern ist der Inzidenzwert der Corona-Infektionen insgesamt gesehen auf über 50 gestiegen. Am höchsten ist der Sieben-Tages-Wert je 100.000 Einwohner mit 236 im Landkreis Berchtesgadener Land. Dort ist am Nachmittag ein weitgehender Lockdown in Kraft getreten - die Bewohner dürfen ihre Häuser und Wohnungen nur noch mit triftigem Grund verlassen. Schulen, Kitas, Restaurants und Freizeiteinrichtungen bleiben geschlossen. Nach Angaben von Landrat Kern sollen ab morgen Bundeswehrsoldaten helfen, die Infektionsketten nachzuvollziehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2020 21:00 Uhr