Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Osten etwas Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in der Osthälfte etwas Regen. Später überall trocken und teilweise größere Auflockerungen. Tiefstwerte 14 bis 7 Grad. Tagsüber zunehmend freundlich. Am Samstag viel Sonne. Am Sonntag wechselhaft. Höchstwerte 21 bis 28 Grad, am Samstag noch wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2025 20:00 Uhr