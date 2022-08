Das Wetter in Bayern: In der Nacht höchstens locker bewölkt, 14 bis 9 Grad

Deutsch-polnisches Treffen zur Oder ohne greifbare Ergebnisse

Bad Saarow: Das deutsch-polnische Ministertreffen zur Oder hat kaum Fortschritte gebracht. So konnten Umweltministerin Lemke und ihre polnische Kollegin Moskwa in Bad Saarow keine neuen Erkenntnisse präsentieren, was das massive Fischsterben beiderseits der Grenze ausgelöst hat. Die beiden kündigten aber einen Bericht zu den Ursachen an, der in einem Monat vorliegen soll. Lemke zufolge war ein Mix aus Hitze, niedrigen Wasserständen und menschengemachten Verunreinigungen der Oder für das Fischsterben verantwortlich. Welche chemische Substanz aber genau eingeleitet wurde, konnten beide Ministerinnen nicht sagen. Keine Einigung gab es, was die weitere Strategie angeht, damit sich der Fluss wieder erholt. Lemke verlangte, dass wegen des "schwer geschädigten Ökosystems" der Ausbau der Oder gestoppt wird. Moskwa wies dies zurück und begründete den Ausbau mit dem Schutz vor Hochwasser und Trockenheit.

