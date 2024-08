Das Wetter in Bayern: in der Nacht höchstens leicht bewölkt bei 18 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder leicht bewölkt, bis zum Morgen Abkühlung auf 18 bis 13 Grad. In den kommenden Tagen meist sonnig. Vereinzelt Schauer oder Gewitter - morgen am ehesten in Alpennähe, ab Montag dann auch anderswo in Bayern. Mit Nachmittagstemperaturen zwischen 25 und 32 Grad weiterhin sehr warm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2024 19:30 Uhr