Das Wetter in Bayern: In der Nacht Gewitter - morgen regnerisch

Nachrichtenarchiv - 01.08.2020 17:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht, einzelne teils kräftige Schauer und Gewitter. Für Südbayern warnt der Deutsche Wetterdienst dabei vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen und Hagel. Es kühlt ab auf 20 bis 15 Grad. Morgen und am Montag dann wechselhaft mit schauerartigen, mitunter gewittrigen Regenfällen. Morgen höchstens 21 bis 27 Grad, am Montag bis zu 23 Grad. Am Dienstag dann wieder Wetterbesserung mit Sonne, Wolken und Schauern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.08.2020 17:45 Uhr