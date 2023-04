Das Wetter in Bayern: In der Nacht gelegentlich Regen

Kurzmeldung ein/ausklappen Ausrüstungslücken bei der Bundeswehr bleiben laut Pistorius noch für Jahre

Berlin: Die Ausrüstungsmängel werden die Bundeswehr noch über das Jahr 2030 hinaus beschäftigen - davon geht Verteidigungsminister Pistorius aus. Der "Welt am Sonntag" sagte er, alle wüssten, dass die vorhandenen Lücken in diesem Jahrzehnt nicht vollends geschlossen werden könnten. Es fehle an Geld und Produktionskapazitäten der Industrie. Auch deshalb lehnt Pistorius es ab, noch mehr Equipment und Waffen an die Ukraine abzugeben als bisher zugesagt. Wie die anderen Nationen habe auch Deutschland nur einen begrenzten Bestand, sagte er. Der SPD-Politiker rief die Waffenindustrie auf, ihre Produktion zu steigern: Seine Priorität Nummer eins sei, auch in der Beschaffung von Waffen und Munition in der neuen Zeit anzukommen. Außerdem will Pistorius, dass der Wehretat bis 2025 auf zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes steigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2023 19:00 Uhr