Das Wetter in Bayern: in der Nacht gebietsweise weitere Schauer

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vor allem im Norden und Osten zunächst weitere Schauer, später teilweise klar. Tiefstwerte 7 bis 1 Grad. Morgen wechselhaft mit Wolken, Schauern und Gewittern. Am Dienstag mehr sonnige Abschnitte, nur vereinzelt Niederschlag, vor allem im Süden. Am Mittwoch im Süden anfangs noch Regen, sonst meist trocken. Temperaturen 11 bis 18 Grad, am Mittwoch etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2025 18:00 Uhr