Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Schnee und bis zu minus 4 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend stark bewölkt bis trüb und gebietsweise Schnee oder Schneeregen. In der Nacht vor allem im Süden und Osten gebietsweise Schneefälle. Später von Norden her Auflockerungen. Tiefstwerte plus 1 bis minus 4 Grad. Vorsicht Straßenglätte. In den kommenden Tagen weiterhin oft bewölkt. Gebietsweise immer wieder Schnee oder Regen. Höchstwerte minus 1 bis plus 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2023 17:00 Uhr