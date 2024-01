Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Schnee, Tiefstwerte -1 bis -6 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils klar, teils bewölkt. In der Nacht im Süden gebietsweise etwas Schnee. Temperaturrückgang auf -1 bis -6 Grad. Morgen und am Dienstag in Alpennähe ab und zu Sonnenschein, sonst bewölkt und gelegentlich etwas Schnee. Am Mittwoch von Westen her Schnee und Schneeregen. In den Nächten -2 bis -10 Grad. Tageshöchstwerte zwischen -2 und +5 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.01.2024 17:00 Uhr