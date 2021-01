Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Schnee

Hunderte Nawalny-Unterstützer bei Demonstrationen festgenommen

Moskau: In zahlreichen Städten haben tausende Russen gegen die Festnahme des Kreml-Kritikers Nawalny demonstriert. Allein in der Hauptstadt Moskau versammelten sich mehr als 10.000 Menschen, um gegen Justizwillkür und Korruption unter Staatschef Putin zu demonstrieren. Hier und in anderen Städten machten die Behörden ihre Drohung wahr und ließen hunderte Demonstranten festnehmen. Auch Nawalnys Frau wurde abgeführt. Nach Polizeiangaben gab es in Moskau auch Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Kundgebungsteilnehmern. Dabei seien mehr als 40 Polizisten verletzt worden. Die Europäische Union kritisierte das Vorgehen der russischen Behörden gegen die Demonstranten. Der Außenbeauftragte Borrell sagte, er bedauere die zahlreichen Festnahmen und den unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2021 18:00 Uhr