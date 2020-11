Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Schnee

Regierung beschließt Aufbau nationaler Gesundheitsreserve

Berlin: Das sogenannte Corona-Kabinett hat beschlossen, eine deutschlandweite Notfallreserve für medizinische Ausrüstung aufzubauen. Wie Regierungssprecher Seibert erklärte, geht es dabei um Schutzausrüstung und Masken sowie Beatmungsmaschinen und Medikamente. Diese werden an 19 Standorten im ganzen Bundesgebiet gelagert, um in Zukunft Engpässe zu vermeiden. Wie viel das kostet, wurde nicht bekannt. Das Gesundheitsministerium geht aber von mindestens 100 Millionen Euro aus. Das sei teuer, hieß es. Wenn man das Material dann in der Krise aber habe, sei das günstiger und effektiver. - Regierungssprecher Seibert wollte angesichts von mehr als 11.000 nachgewiesenen Neuinfektionen seit gestern noch keine Entwarnung geben. Deutschland ist demnach beim Infektionsgeschehen in einer Seitwärts-Bewegung. Und die Zahl der Corona-Intensivpatienten steige weiter, so Seibert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2020 15:00 Uhr