Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise regnerisch, Tiefstwerte bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend regnerisch. Tiefstwerte 14 bis 9 Grad. Am Tag meist stark bewölkt und teils länger anhaltender Regen, bis 23 Grad. Am Freitag im Norden etwas freundlicher, am Samstag wieder mehr Regen bei Höchstwerten bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2024 00:00 Uhr