Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen, um 5 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zeit- und gebietsweise Regen, an den Alpen Schnee. Tiefstwerte um 5 Grad. Tagsüber meist bedeckt und zeitweise Regen. Im Westen später trockener. Am Donnerstag und Freitag wechselhaft mit vielen Wolken, etwas Sonne und Schauern, auf den Bergen ab rund 700 Meter als Schnee. Höchstwerte 3 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2025 00:00 Uhr