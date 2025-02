Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen, Tiefstwerte bis -2 Grad

Das Wetter in Bayern: Oft bewölkt und gebietsweise Regen oder Schnee, im Osten Glatteis möglich. Tiefstwerte bis -2 Grad. In den nächsten Tagen ähnliches Wetter, Höchstwerte 0 bis 11 Grad, am Freitag deutlich kühler, nur noch -1 bis +4 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.02.2025 04:00 Uhr