Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Unterfranken wenige Wolken und trocken. Sonst vielerorts bewölkt. Im Süden und Osten zeitweise Regen, anfangs mit Gewittern. Tiefstwerte 11 bis 6 Grad. In den kommenden Tagen unbeständig mit Sonne, Wolken, Regen und Wind. Höchstwerte 9 bis 18 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2020 00:00 Uhr