Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen, morgen teils sonnig, teils regnerisch

Das Wetter in Bayern: Kommende Nacht gebietsweise Regen oder Gewitter, Tiefstwerte 13 bis 9 Grad. Morgen teils sonnig, teils bewölkt, südlich der Donau und im Mittelgebirgsraum Schauer und Gewitter. Am Dienstag ähnlich, am Mittwoch im Süden freundlicher. Höchstwerte 15 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 20:00 Uhr