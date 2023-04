Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen bei Temperaturen bis 1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Ostbayern teils klar, teils bewölkt mit vereinzelten Schauern. Im Westen mehr Wolken und gebietsweise Regen bei 7 bis 1 Grad. Die Aussichten: Auch in den nächsten Tagen dauert das Tiefdruckwetter an - mit vielen Wolken und gelegentlichem Regen. In den Nächten 7 bis 3, tagsüber bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2023 20:00 Uhr