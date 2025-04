Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen bei 9 bis 3 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Teilen von Franken, Schwaben und an den Alpen regnerisch. Sonst meist trocken. Die Tiefstwerte: 9 bis 3 Grad. Morgen dicht bewölkt mit Regenfällen, im Norden freundlicher mit Sonne. Am Samstag sonnig und trocken, südlich der Donau wechselhaft - am Sonntag freundlich. Höchstwerte 10 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2025 20:00 Uhr