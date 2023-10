Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen, 9 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Süd- und Ostbayern vorübergehend Regenfälle. Klare Abschnitte am ehesten im westlichen Franken. Tiefstwerte 9 bis 6 Grad. In den nächsten Tagen im größten Teil Bayerns oft recht freundlich. Im Laufe des Dienstags von Westen her Schauerneigung. In den Nächten Temperaturrückgang auf 11 bis 3 Grad, tagsüber maximal 12 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2023 20:00 Uhr