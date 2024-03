Das Wetter in Bayern: in der Nacht gebietsweise Regen, 4 bis 1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt; örtlich auch neblig. In Schwaben oder in Oberbayern kann es regnen, in höheren Lagen schneien. Die Tiefstwerte 4 bis 1 Grad. Auch tagsüber viele Wolken und im Süden regnerisch, im Allgäu Schneefall. Am Donnerstag etwas freundlicher, ab Freitag viel Sonnenschein. Tagshöchstwerte 2 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2024 20:00 Uhr