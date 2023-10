Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Norden und in der Mitte zeitweise teils länger anhaltender Regen. Im Süden nur anfangs vereinzelt nass, später besonders in Alpennähe und in Niederbayern auch klar. Tiefstwerte 10 bis 3 Grad. In den kommenden Tagen wechselnd bewölkt. Nur von den Alpen bis nach Niederbayern morgen und am Freitag öfter sonnig. Vereinzelt auch Regen. Höchstwerte 12 bis 21 Grad. Nachts frostfrei.

