Das Wetter in Bayern: in der Nacht gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden teils kräftige Schauer und Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem und anhaltendem Regen am bayerischen Alpenrand. In der Nacht in Franken teils wolkig, teils klar. In Süd- und Ostbayern meist bewölkt und zeitweise Regen, Temperaturrückgang auf 14 bis 11 Grad. Die nächsten Tage weiterhin unbeständig mit Regenfällen. Tageshöchsttemperaturen 13 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2023 17:00 Uhr