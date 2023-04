Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen

Kurzmeldung ein/ausklappen Emotionaler Atomausstieg für Kernkraftgegner und AKW-Mitarbeiter

Berlin: In Deutschland gehen in wenigen Stunden die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke vom Netz. Im Meiler Isar 2 in Niederbayern wird nach Angaben des Betreibers ab etwa 23.30 Uhr keine Einspeisung mehr in das Stromnetz erfolgen. Der Vorsitzender des Energiekonzerns PreussenElektra, Knott, sagte, es sei für die Mitarbeiter der Anlage nur schwer vorstellbar, dass mit dem Betrieb des Meilers jetzt Schluss sein soll. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger bekräftigte im BR die Forderung, die Anlagen betriebsfähig zu halten. Mindestens ein bis zwei Jahre im Stand-by-Betrieb wären sinnvoll, so Aiwanger. In München feierten derweil rund 1.000 Atomkraft-Gegner das Ende der Kernkraft in Deutschland, darunter auch Münchens Oberbürgermeister Reiter von der SPD.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2023 18:00 Uhr