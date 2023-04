Meldungsarchiv - 13.04.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Nur in Unterfranken zeitweise länger klar. Sonst vereinzelt Regen, in Alpennähe und in Teilen Niederbayerns auch länger anhaltend. Tiefsttemperaturen zwischen 4 und 1 Grad. Heute und in den nächsten Tagen viele Wolken und Regen. Nur im äußersten Westen Bayerns morgen vorübergehend länger sonnig. Nachmittagswerte zwischen 6 und 14 Grad. Nachts örtlich leichter Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2023 20:00 Uhr