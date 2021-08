Nachrichtenarchiv - 03.08.2021 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt mit einzelnen Schauern und örtlich kräftigen Gewittern. Auch in der Nacht gebietsweise Regen und Gewitter, Abkühlung auf 14 bis 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen überwiegend bewölkt, vereinzelt Regen. Auch am Donnerstag unbeständig. Am Freitag meist freundlich. Höchstwerte 17 bis 23 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.08.2021 19:15 Uhr