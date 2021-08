Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen

Nachrichtenarchiv - 03.08.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt mit einzelnen Schauern und örtlich kräftigen Gewittern, gewarnt wird derzeit vor Unwettern im Chiemgau östlich des Inns. Auch in der Nacht gebietsweise Regen und Gewitter, Abkühlung auf 14 bis 11 Grad. Die Aussichten:Morgen überwiegend bewölkt, vereinzelt Regen. Auch am Donnerstag unbeständig. Am Freitag meist freundlich. Höchstwerte 17 bis 23 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2021 19:00 Uhr