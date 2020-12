Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht von Westen her gebietsweise etwas Regen oder Schneeregen, örtlich auch gefrierender Regen mit Glatteis, Tiefstwerte 4 bis minus 2 Grad. Am Tag überwiegend bewölkt, in Alpennähe auch freundlich. Am Abend vor allem im westlichen Franken Regen, Höchstwerte 3 bis 8 Grad. Dienstag und Mittwoch windig und zeitweise Regen, Tiefstwerte nachts 10 bis 2 Grad, Höchstwerte am Tag 8 bis 14 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2020 23:00 Uhr