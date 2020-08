Nachrichtenarchiv - 02.08.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht besonders im Süden und Osten weitere Regenfälle. In Franken dagegen zunehmend klar. Tiefstwerte 17 bis 13 Grad. Morgen meist unbeständig und vor allem im Süden länger Regen. 14 bis 22 Grad. Am Dienstag ähnlich, besonders im Norden aber auch sonnige Abschnitte. Am Mittwoch dann freundlich und wieder wärmer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2020 21:00 Uhr