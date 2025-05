Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen. Die Temperaturen sinken auf neun bis fünf Grad. Morgen meist trocken, im Osten und an den Alpen vereinzelt auch Schauer und Gewitter - bis zu 21 Grad. Ab Montag dann freundlicher und auch sonnig, teils lebhafte Winde - bis zu 25 Grad.

