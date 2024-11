Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft bewölkt und gebietsweise Regen. Schneefallgrenze in den Mittelgebirgen bei sechs- bis achthundert Metern. Tiefstwerte 4 bis 0 Grad. Tagsüber sowie am Dienstag erneut viele Wolken und zeitweise nass. Sonne am ehesten Richtung Alpen. Bei 2 bis 9 Grad weiterhin recht windig. Am Mittwoch wechselhaft mit Regen- und Schneeschauern und noch etwas kälter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2024 20:00 Uhr