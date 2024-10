Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Von Nordwesten her Schauer, örtlich Gewitter und weiterhin windig. In der Nacht gebietsweise Regen bei 9 bis 5 Grad. Morgen wechselnd bewölkt und vereinzelt nass, später auch sonnige Abschnitte. Am Wochenende teils freundlich, teils bewölkt und örtlich Schauer. 10 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2024 17:00 Uhr