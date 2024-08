Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht kann es anfangs noch regnen, örtlich muss mit Gewittern gerechnet werden. Die Temperaturen gehen auf 17 bis 12 Grad zurück. Morgen wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, zwischendurch Schauer und Gewitter. Die Aussichten: Am Wochenende wieder mehr Sonnenschein, vereinzelt Gewitter. Tagsüber: 20 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2024 20:00 Uhr