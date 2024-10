Das Wetter in Bayern: in der Nacht gebietsweise Nebel bei 11 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils bewölkt, teils klar, gebietsweise auch Nebel bei 11 bis 7 Grad. In den folgenden Tagen teils trüb durch Nebel oder Hochnebel, teils freundlich; längerer Sonnenschein vor allem in den südbayerischen Bergen. Am Dienstag vereinzelt Schauer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2024 20:00 Uhr