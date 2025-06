Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter; Tiefstwerte 16 bis 12 Grad.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht Gewitter und Regenfälle. Tiefstwerte 16 bis 12 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter in Mittelfranken. Morgen weitere Regenfälle und Gewitter, die sich später an die Alpen zurückziehen und in Unterfranken freundlicher. Am Dienstag und Mittwoch weiterhin unbeständig. Höchstwerte 20 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2025 22:00 Uhr